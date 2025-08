Buscan a cuatro asesinados durante la toma de Páramo en el verano del 36

«Son la evidencia de que en Páramo del Sil hubo lucha y represión en el verano del 26», dice el historiador de la asociación Sputnik Labrego Alejandro Rodríguez, a punto de comenzar la búsqueda, exhumación e identificación de una fosa en las inmediaciones del cementerio de Páramo del Sil con los restos de cuatro personas asesinadas el 4 de agosto de 1936, el momento en que las tropas sublevadas contra la república y quienes apoyaron el golpe avanzaron por el Alto Sil. La exhumación de la fosa, y la de un huido asesinado a finales de ese mismo año y supuestamente enterrado en el camino de Páramo a Corbón ya cuentan con el permiso de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, que, en uno de los últimos trámites, esta semana informaba de forma favorable el proyecto financiado por la propia Junta y la Federación Española de Municipios y Provincias porque las excavaciones no van a afectar a ningún yacimiento arqueológico.

En el camino de Corbón, Sputnik espera dar con los restos de Catalina García Álvarez, Begoña Álvarez Blanco, Santos Álvarez Vuelta y Rufino Liébana Rivas, abatidos cuando el golpe triunfó en buena parte del Bierzo y los sublevados avanzaron por el Alto Sil hacia Asturias. «Siempre se dijo que en Páramo no hubo enfrentamientos en el verano del 36, pero ellos son la evidencia de que sí se defendió al Gobierno de la República», insiste Rodríguez. La segunda exhumación autorizada es la tumba anónima de José Francisco Castro Rodríguez, minero de Sorbeda del Sil que había nacido en 1914 en Argentina y que en el verano del 36 se echó al monte para huir de la represión. No lo consiguió y a finales de ese año, según los datos que maneja Sputnik Labrego, era abatido por un grupo de falangistas en el camino de Páramo a Corbón. De José Francisco no se ha encontrado ningún acta de defunción.

Por otra parte, la asociación Sputnik Labrego sigue trabajando en la identificación de los restos de tres personas exhumados hace un año en el Alto de las Encinas, también en Páramo del Sil. «Es un caso muy evidente de asesinados al regresar del frente de Asturias en octubre del 37 por lo que pueden ser de cualquier parte del Bierzo o del Oriente de Galicia. Era gente que traba de regresar a sus zonas de origen», explica Rodríguez. La investigación ha descartado con pruebas genéticas que entre ellos se encuentre Baldomero Álvarez Corral, y ahora coteja muestras familiares para saber si uno de esos tres asesinados pudiera ser Rafael Mendaña.

