Morala: "Con la rotonda de Toral de Merayo hacemos posible lo que otros decían era imposible"

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, acudió este miércoles al día gran de las fiestas de Toral de Merayo, que celebra El Salvador, y que procesionó con el desfile de pendones desde la ermita por las calles del pueblo. Morala puso de manifiesto que se trata de un festejo que forma parte de la tradición y la cultura berciana. El alcalde destacó la labor "brillante y muy cercana a la gente" desarrollada por el pedáneo, Luis Alberto Macías, y resaltó las obras que se han desarrollado y se están ejecutando en la zona, como por ejemplo el nuevo entronque al pueblo con la rotonda que se está construyendo en la carretera de La Martina.

"En esta obra de la rotonda nosotros hacemos posible lo que para otros era imposible. Lo que hacemos nosotros es hacer real una necesidad no sólo de los vecinos de Toral de Merayo si no de toda Ponferrada. Cumplimos con un doble compromiso electoral. En primer lugar, ejecutar esta rotonda y en segundo lugar, que no existan ponferradinos de primera y de segunda en función de donde vivan", manifestaba Morala a los periodistas.

Procesión de la festividad de El Salvador en Toral de Merayo.ANA F. BARREDO

El actual mandatario municipal dijo que el anterior alcalde, Olegario Ramón, llegó a asegurar que era imposible ejecutar esa rotonda ahí y simplemente se iba a limitar a colocar unos semáforos. "Hemos demostrado con diálogo, sin necesidad de expropiar, con voluntad política, con trabajo, que se puede ejecutar esta rotonda", indicaba Morala.

La rotonda supondrá un desembolso de casi 300.000 euros. De esta cantidad, unos 159.000 es de obra civil, a través de los fondos de cooperación de la Junta de Castilla y León. Otros 90.000 euros son del cambio de transformador, 30.000 euros de una iluminación acorde con las necesidades del lugar y otra pequeña inversión hasta complementar la obra. La obra facilitará el tráfico en la zona y busca también evitar desgracias por accidentes de tráfico. "Es una de las grandes obras de este mandato y, en principio son tres meses de plazo de ejecución, pero esperemos que se cumplan. Y decir que si algo he aprendido como alcalde es que los plazos de obras son muy aventurados poder afirmarlos con rotundidad", precisaba Morala.

Procesión de pendones en la fiesta de Toral de Merayo.ANA F. BARREDO

En la fiesta de Toral de Merayo también estaba el teniente de alcalde, el bercianista Iván Alonso y otros concejales populares como Alexandra Rivas, Carlos Cortina y el edil socialista, Andrés Gabella.

El pedáneo de Toral de Merayo, Luis Alberto Macías, animó a todos a participar y disfrutar de estos días de fiesta y dijo que existe plena sintonía con el Ayuntamiento de Ponferrada y su equipo de gobierno. Macías destacó las grandes inversiones hechas en la pedanía durante este mandato