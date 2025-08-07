La Guardia Civil investiga a un menor que robó un coche en León y lo empotró contra una barrera metálica bajo los efectos de las drogas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un grave incidente vial sacudió la mañana del 5 de agosto de 2025 en las inmediaciones de Ponferrada, cuando un menor de 15 años, tras robar un vehículo en Herrerías de Valcárcel (León), protagonizó una salida de vía en la N-VI (Madrid-Arteixo) y colisionó contra una barrera metálica, causando importantes daños materiales al turismo.

Según ha informado la Guardia Civil, el joven, que carecía de permiso de conducción, dio positivo en THC y cocaína, y presentaba evidentes signos de estar bajo la influencia de estas sustancias. El siniestro, ocurrido a las 10:20 horas, movilizó a agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de León, quienes acudieron al lugar para esclarecer los hechos. Tras la investigación, los agentes confirmaron que el conductor era menor de edad y que había sustraído el vehículo horas antes en la localidad leonesa de Herrerías de Valcárcel.

Además, la prueba indiciaria de drogas realizada en el lugar reveló la presencia de estupefacientes, lo que, junto a los síntomas observados por los agentes, evidenció que el joven conducía bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. El menor, cuya identidad no ha sido revelada por su condición, fue investigado por tres presuntos delitos: hurto de uso de vehículo a motor (artículo 244 del Código Penal), conducción sin haber obtenido nunca el permiso de conducción (artículo 384 del Código Penal) y conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (artículo 379.2 del Código Penal). Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil procedieron a la instrucción de las diligencias correspondientes, que ya han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de León para su tramitación.

Tras finalizar las diligencias, el menor quedó bajo la custodia de sus progenitores, con la obligación de comparecer ante la Fiscalía de Menores cuando sea requerido. Este incidente pone de relieve los riesgos de la conducción temeraria y el uso indebido de vehículos, especialmente en un contexto de consumo de sustancias, y ha generado preocupación en la zona por la gravedad de las circunstancias que rodean el suceso.