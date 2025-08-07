Marco Morala propone tres lugares como sede del Consejo Comarcal del Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha propuesto tres posibles ubicaciones para albergar la futura sede del Consejo Comarcal del Bierzo. Así los espacios sugeridos sería el Mercado de Abastos, el solar del antiguo Carrefour y el tercer emplazamiento se encuentra el cementerio del Carmen. “Ellos han solicitado una superficie, y ponemos a disposición estos tres espacios”, adelantó Morala durante la inauguración esta mañana de los aparcamientos del Centro de Salud Ponferrada III en Flores del Sil.

El alcalde prefirió no decantarse por ninguno de los tres emplazamientos y dejó la decisión en manos de la institución comarcal, indicando que debe ser esta la que elija el lugar “más adecuado”. “En el Consejo Comarcal hay representantes políticos de distintas instituciones y ayuntamientos, y son ellos quienes deben pronunciarse sobre cuál es el espacio que mejor encaja para atender sus necesidades”, concluyó.