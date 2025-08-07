Ponferrada estrena 93 nuevas plazas de aparcamiento en Flores del Sil

Publicado por Eva Friera Aller Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha inaugurado 93 nuevas plazas de aparcamiento junto al Centro de Salud Ponferrada II, en el barrio de Flores del Sil, con una inversión de 119.000 euros financiada con cargo a los Fondos de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León.

“Seguimos con la idea de trabajar en todos los barrios de Ponferrada con distintas acciones que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos”, enfatizó el alcalde, Marco Morala. Del mismo modo, destacó la apuesta inversora de la Administración regional: “Es la única que invierte de verdad en el Bierzo, y es una realidad incontestable”, puntualizó.

De las nuevas plazas, 80 son en batería, diez en línea y tres están reservadas para personas con discapacidad. Además, se han realizado mejoras en el sistema de recogida de aguas y en la iluminación del entorno. Estas nuevas plazas darán servicio tanto a los vecinos del barrio como a los edificios públicos situados en la calle Ramón González Alegre. Cabe destacar que, con esta ampliación, el aparcamiento de Flores del Sil cuenta ya con un total de 150 plazas.

Por otro lado, Morala avanzó que se continuará “trabajando en este barrio” y anunció que próximamente se llevará a cabo una ampliación de aparcamientos en la zona de las antiguas carboneras vecinales.

En cuanto a las adjudicaciones que han quedado desiertas en el Ayuntamiento, el alcalde indicó que se están revisando y mostró su esperanza en que pueda concretarse una nueva contratación para el bus eléctrico. “Son oportunidades que hay que aprovechar, que están ahí”, precisó, y aseguró que desde las distintas áreas municipales se seguirá trabajando en esa dirección.