El alcalde de Ponferrada pide que el sonido de las campanas respete el descanso de los vecinos

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«Es legítimo el derecho de las personas a descansar. Las campanas pueden sonar, pero respetando los límites legales, el derecho al descanso y a la salud de los vecinos de Ponferrada». Así se refirió hoy Marco Morala sobre la polémica de las campanas de San Ignacio de Ponferrada. El regidor ponferradino recordó que el caso está judicializado y, por lo tanto, se debe esperar a «una resolución definitiva y firme» después de la sentencia del Juzgado de Astorga, que condena a la Diócesis a rebajar el volumen de las campanas de la iglesia de San Ignacio y que, por ahora, permanecen silenciadas como medida cautelar mientras se resuelve el recurso.

«En todo caso, 70 toques de campana al día a un volumen importante me parece lesivo y dañino para los ciudadanos de Ponferrada», puntualizó el popular.

Morala, además, explicó que no ha habido quejas sobre el «panorama sonoro» en el resto del municipio, por lo que aseguró que «estará correcto y va a permitir ese equilibrio entre el derecho al descanso y el derecho al toque de campanas».

En definitiva, «si las cosas se hacen con sentido común, con sensatez, con respeto, pues no tienen por qué molestar ni causar ningún daño», concluyó.

Hay que recordar que el Obispado de Astorga ha anunciado que para acatar el auto del juzgado que le obliga a cumplir provisionalmente la sentencia favorable al vecino de Ponferrada, a la espera de que la Audiencia Provincial de León estudie su apelación, ha decidido «eliminar los toques de campanas —uso horario y litúrgico/llamada al culto».