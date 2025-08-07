El Monasterio de Santa María de Carracedo acoge un ajedrez viviente
El claustro del monasterio de Santa María de Carracedo se transformó la noche del miércoles en un espectacular tablero de ajedrez viviente. La actividad, que congregó a un numeroso público, forma parte de la programación de la XXV edición del Medieval, que se celebra hasta el 9 de agosto. Además, el majestuoso escenario del claustro acogió también la representación teatral «Diarios de taberna», una obra que transportó a los asistentes al ambiente de la Edad Media con humor, dramatismo y una cuidada ambientación.