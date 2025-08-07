El Monasterio de Santa María de Carracedo acoge un ajedrez viviente

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El claustro del monasterio de Santa María de Carracedo se transformó la noche del miércoles en un espectacular tablero de ajedrez viviente. La actividad, que congregó a un numeroso público, forma parte de la programación de la XXV edición del Medieval, que se celebra hasta el 9 de agosto. Además, el majestuoso escenario del claustro acogió también la representación teatral «Diarios de taberna», una obra que transportó a los asistentes al ambiente de la Edad Media con humor, dramatismo y una cuidada ambientación.