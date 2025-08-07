Trasladadas al Hospital del Bierzo dos personas heridas tras caer su vehículo por un barranco en Barjas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Un hombre de 87 años y una mujer de 81 años resultaron heridos esta tarde tras sufrir un accidente en el que el vehículo en el que viajaban cayó por un barranco en la carretera LE-5105 en la localidad berciana de Barjas. Han sido trasladados al Hospital del Bierzo

El siniestro tuvo lugar en torno a las 16.11 horas y varias personas bajaron por el barranco, en un primer momento, para intentar ayudar a los accidentados.

Los Bomberos de Ponferrada se desplazaron hasta la zona para rescatar a los heridos y su movilizó una UVI móvil del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, además de un equipo médico del centro de salud de Villafranca del Bierzo y otra ambulancia de soporte vital básico. Tras una primera atención en el lugar, ambos han sido trasladados al hospital comarcal.