Diario de León

Trasladadas al Hospital del Bierzo dos personas heridas tras caer su vehículo por un barranco en Barjas

Se trata de un varón de 87 años y una mujer de 81

El Hospital de EL Bierzo forma parte del programa asistencial.

El Hospital de EL Bierzo forma parte del programa asistencial.l. de la mata

Publicado por
Agencias

Creado:

Actualizado:

Un hombre de 87 años y una mujer de 81 años resultaron heridos esta tarde tras sufrir un accidente en el que el vehículo en el que viajaban cayó por un barranco en la carretera LE-5105 en la localidad berciana de Barjas. Han sido trasladados al Hospital del Bierzo

El siniestro tuvo lugar en torno a las 16.11 horas y varias personas bajaron por el barranco, en un primer momento, para intentar ayudar a los accidentados.

Los Bomberos de Ponferrada se desplazaron hasta la zona para rescatar a los heridos y su movilizó una UVI móvil del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, además de un equipo médico del centro de salud de Villafranca del Bierzo y otra ambulancia de soporte vital básico. Tras una primera atención en el lugar, ambos han sido trasladados al hospital comarcal.

tracking