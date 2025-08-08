Cinco heridos en dos accidentes en Carracedo y Barjas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La de este pasado jueves fue una jornada de sucesos en la comarca del Bierzo, especialmente de accidentes de tráfico con varios implicados heridos. En concreto hubo dos accidentes de coche de consideración; uno en el municipio de Carracedelo y otro en el Ayuntamiento de Barjas. En el de Carracedelo hubo tres heridos afectados y también quedaron atrapados dentro del vehículo los dos accidentados en la carretera de Barjas Una mujer de 81 años y un varón de 87 años, zona de montaña en donde se ha mejorado la carretera, pero que aún así sigue presentando dificultades por lo sinuoso del vial y la orografía limítrofe con Galicia.

En el caso del primero de los accidentes de tráfico, tres personas resultaban heridas este jueves tras sufrir una salida de vía con el vehículo en el que circulaban por la carretera LE-5207, a la altura de la localidad berciana de Carracedo del Monasterio, en el municipio de Carracedelo. El accidente de tráfico tenía lugar a primera hora de la tarde, cuando a eso de las 13.47 horas se recibía la alerta de auxilio, según daba a conocer el Servicio de Emergencias 112. El suceso se producía en el cruce con la calle La Maleixa, y las víctimas se encontraban conscientes en el momento del aviso. Al lugar de los hechos se desplazaron una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia para atender a los tres heridos. Los heridos fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados al Hospital del Biero y se desconoce la valoración de los heridos.

Horas más tarde, un turismo sufría una salida de vía y caía por un barranco de unos cinco metros en el punto kilométrico 3 de la LE-5105, cerca de Barjas. Los hechos tenían lugar lugar sobre las 16.11 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del suceso y solicitaban asistencia para las personas que iban en el vehículo. Los alertantes han informado que los ocupantes del vehículo se encontraban en el interior y, en principio, estaban conscientes. También han explicado que varias personas estaban bajando por el barranco para intentar ayudar a los accidentados. El 112 pasaba el aviso a los Bomberos de Ponferrada, a la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias.