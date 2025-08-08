Vandalizan los parterres de la plaza de Villafranca y tiran las flores encima de un coche

Estado en el que quedó el coche en la plaza Mayor de Villafranca del Bierzo tras arrancar las flores de los parterres.DL

Alguien esta pasada madrugada de jueves a viernes la emprendió con las flores de los parterres que lucían en la céntrica plaza Mayor de Villafranca del Bierzo. Matas de petunias fueron arrancadas de cuajo y tiradas de modo vandálico encima de un turismo que se encontraba aparcado en la zona. El coche, tal como se aprecia en la imagen tomada a las ocho de esta mañana, quedó lleno de flores desde el capó trasero hasta el motor, pasando por el techo, empleándose a fondo la autoría de estos destrozos.

Se da la circunstancia que no es la primera vez que se producen problemas de esta naturaleza en Villafranca, donde como es sabido el alcalde Anderson Batista, que encabezó la lista municipal por el PSOE gobierna oficialmente en solitario y extraoficialmente con apoyo de los concejales del PP, al perder como es sabido el respaldo de sus concejales socialistas.

Precisamente desde la oposición municipal se ha denunciado también el mal estado de la limpieza de la villa, con papeleras llenas varias días sin retirar lo que hay dentro, y con contenedores de papel a rebosar y sin que se ponga remedio al asunto, ofreciendo una mala imagen para un municipio muy ligado al turismo del Camino de Santiago.