La Junta invertirá más de un millón de euros en el Centro de Formación Agraria de Almázcara

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León destinará 1.160.000 euros en las instalaciones del Centro Integrado de Formación Profesional Agraria de Almázcara, en el Bierzo. Así lo comunicó esta mañana el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, durante su visita al centro educativo para presentar la nueva oferta formativa. Y es que a partir de septiembre se pondrá en marcha un nuevo ciclo de grado medio en Producción Agroecológica. La obra de ampliación, actualmente en fase de licitación, se ejecutará a lo largo del próximo año y supondrá 230 metros cuadrados adicionales de espacio formativo.

Llorente destacó que la formación agraria en Castilla y León se articula en torno a los ocho centros de formación agraria existentes en la comunidad, uno de ellos en Almázcara. En el curso anterior se matricularon 700 alumnos en este tipo de formación reglada en toda la comunidad.

En el caso del centro berciano, para el próximo curso se ofertarán un 10% más de plazas que el año pasado, cuando hubo 73 alumnos, de los cuales un 25% eran mujeres. Según el viceconsejero, esto responde al objetivo de la Junta de Castilla y León de atraer talento al sector agrícola, ganadero, forestal y al medio rural.

El nuevo ciclo, que por el momento cuenta con seis personas inscritas, responde a las características del Bierzo, una comarca con grandes oportunidades de producción agroecológica de alta calidad.

Desde 2020, el número de productores ecológicos en Castilla y León ha crecido un 55%, hasta alcanzar los 2.236, de los cuales 46 se encuentran en el Bierzo. Llorente recordó que la Junta mantiene líneas de ayuda para impulsar este tipo de agricultura, actualmente en expansión.

“Para la Junta de Castilla y León, el relevo generacional y la incorporación de jóvenes al medio rural es una línea estratégica. Este centro forma profesionales plenamente preparados y con altas posibilidades de inserción laboral”, subrayó Llorente.

Jorge Llorente atendiendo a los medios de comunicaciónAn