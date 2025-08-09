La Miño-Sil mejora con 238.000€ el filtro de pluviales en Villadepalos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Nuevos avances para la mejora de la estación depuradora de Villadepalos, la que se encarga de limpiar las aguas sucias de la mayoría de los ayuntamientos del Bierzo central. En este caso, después de los problemas existentes por la llegada de aguas de lluvia de canalizaciones que saturaba a la Edar de Villadepalos, la Miño Sil que preside José Antonio Quiroga Díez ha decidido adjudicar el proyecto de obras complementarias de renovación de redes de saneamiento y eliminación de aguas freáticas y de riego en Villadepalos, Villaverde de la Abadía y Cacabelos, dentro de los términos municipales de Carracedelo y la villa del Cúa.

Las obras ascienden a 238.000 euros, según reza en el anuncio hecho por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y que acaba de publicar el Boletín Oficial del Estado. Sólo se presentó una empresa y es una con sede social en Ponferrada llamada Vías y Construcciones del Norte sociedad limitada. En cuanto comiencen las obras, el contrato indica que hay un plazo de ejecución de tres meses, con lo cual la solución a este problema del que se beneficiará también la Mancomunidad del Agua del Bierzo que preside el alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, estará para finales de año. Precisamente Eduardo Morán destacaba la importancia de esta obra que desarrolla la Miño-Sil gracias a la suma de varias partidas de remanentes de obras.

Desde la Mancomunidad de la Edar de Villadepalos que lleva el concejal de Ponferrada Carlos Fernández, se considera esta obra fundamental con el cambio de captación en la canalización para evitar precisamente el problema de saturación de aguas limìas procedentes de la lluvia y que al entrar en tromba con las sucias satura el sistema. Precisamente se espera en unas semanas aportar la solución global al problema con una macroobra incluida en el plan de modernización de los regadíos del Canal Bajo del Bierzo. Se trata de la licitación que procede de la Administración autonómica y central y que se sitúa en los 16 millones.