Dos heridos y dos mujeres muertas en un accidente de tráfico en Palacios del Sil

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Dos mujeres fallecidas y dos personas heridas es el balance provisional emitido a última hora de este sábado de un accidente de tráfico registrado a primera hora de la tarde a la altura del kilómetro 43 de la carreteraCL-631, a su paso por el muicipio berciano de Palacios del Sil.

El siniestro, según diaron a conocer fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2, tuvo lugar pasadas las 16.00 horas cuando colisionaron dos turismos por causas que no han sido determinadas. En un primer momento, los alertantes indicaron que cuatro personas habían resultado heridas y que, al menos una, se encontraba atrapada dentro de uno de los dos vehículos, pero finalmente, minutos más tarde, se confirmaba igualmente que una de las personas accidentadas, una mujer, perdía la vida por las graves heridas sufridas trass el impacto.

El servicio de emergencias del 1-1-2 alertó a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ponferrada y el Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Villablino y una UVI móvil. Los heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital del Bierzo, donde supervisan sus heridas.