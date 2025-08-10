Los alcaldes de Puente y Carucedo relatan la "angustia" por las llamas entre Yeres y Médulas

Vista de esta madrugada de domingo 10 de agosto desde el pueblo de Medulas del humo que procede de la zona quemada de Yeres, detrás del mirador de Predices.DL

El alcalde de Puente de Domingo Flórez, el popular Julio Arias, y el alcalde de Carucedo, el socialista Alfonso Fernández, pasaron como el resto de sus convecinos una mala noche por el incendio que partió de la zona de Yeres y se acercó por la ladera sur al corazón de Las Médulas. El regidor de Carucedo decía a primera hora de este domingo que en el pueblo de Médulas hubo miedo y preocupación. "La noche en Médulas hubo algo de angustia porque las llamas estaban en el alto del soto, per finalmente ha estado la cosa controlada y se ha tranquilizado. El fuego fue controlado y sé que no ha bajado, pero quiero verlo de cerca y subo ahora a la zona", dijo a las ocho de esta mañana. Del lado de Yeres ha habido mucho problema y mucho riesgo y la gente se concentró en la plaza y no llegó al pueblo", señalaba Alfonso Fernández.

En efecto, en Yeres hubo problemas importantes con el fuego que ahora, según el alcalde de Puente de Domingo Flórez, están ya más controlados, aunque el incendio sigue activo. "Después del susto de ayer sábado, la mañana esta siendo más tranquila. El trabajo de los efectivos de extinción de incendios, tanto de la UME como de las brigadas de la Junta ha sido espectacular y han conseguido que el fuego se quedara a las puertas de Yeres. Y bueno, se desplegó la UME y estuvieron midiendo con drones cómo estaba el fuego, y cuando me fui, a eso de las cuatro de la madrugada, quedaba todo ya más o menos más tranquilo", dijo Julio Arias esta mañana de domingo.

Imagen tomada por el alcalde de Puente de la zona quemada desde el pueblo de Yeres a las 8.45 horas de este domingo 10 de agosto.DL

Vista de la zona afectada por el fuego desde el pueblo de Yeres (Puente de Domingo Flórez).DL

Señala el alcalde de Puente que el desalojo de los vecinos de Yeres "facilitó mucho el trabajo de los medios y ahora, a esta hora de la mañana, se ve una columna de humo pequeña y estamos esperando a que valoren la situación para reinciar el trabajo de los medios aéreos".

Los dos alcaldes coincidieron en agradecer el despliegue de medios y destacaron que, gracias a la intervención aérea y terrestre, se evitó una desgracia y la ruina de un paraje Patrimonio de la Humanidad como Las Medulas arrasado por las llamas.

El alcalde de Médulas describía la situación actual a las ocho y media de esta mañana de la siguiente forma: "En Médulas pueblo, ahora mismo está tranquilo. Se ven dos columnas de humo tras el mirador y en la zona de Predices, pero con poca intensidad. También hay algo de humo en Reirigo. Pero el pueblo ahora está tranquilo, en el sentido de que después de una noche de incertidumbres, donde todo el pueblo estaba en las puertas de as casas dispuestos a evacuar, hoy está la gente durmiendo. Se escuchan los gallos y poco más, aunque hay hump en el pueblo y caen muchenas o moufas".