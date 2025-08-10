Gavela: «Lo que perdura es aquello que tiene raíces»

El Monasterio de Carracedo, en el municipio de Carracedelo, fue anoche escenario de una celebración especial, la de los 25 años de su Medieval, con el pregón que pronunció el director de La 8 Bierzo y esRadio Bierzo, Germán Gavela. Con la presencia del alcalde, el popular Raúl Valcarce, Gavela glosó las bondandes de esta fiesta histórica. «Un cuarto de siglo. No es una cifra menor. Si algo nos enseña el paso del tiempo —y quizá eso lo aprendieron muy bien nuestros antepasados medievales— es que lo que perdura es aquello que tiene raíces. Y esta fiesta, como las cepas que abrazan nuestras tierras bercianas, ha echado raíces profundas: en la historia, en la identidad y en la voluntad de un pueblo que no olvida», dijo el periodista.

Gavela destacaba que Carracedelo se transforma. «Pero no lo hace solo para entretener, sino para recordar. Para recordar que venimos de una historia hecha de esfuerzo, de luchas, de alianzas, de silencios y también de celebraciones. Y en esa historia, el Medievo no es solo una época de castillos y espadas, sino un tiempo donde se gestaron muchas de las estructuras que aún hoy nos sostienen: las primeras villas, los mercados, los monasterios: como este de Santa María de Carracedo que hoy nos acoge, las lenguas romances, los cantares y, también las primeras formas de comunicar el mundo», dijo. También hizo una defensa del periodismo y los periodistas: «Hoy los medios, por lo menos los que yo represento, seguimos esa misma tarea: la de contar lo que ocurre, con fidelidad, con respeto, con compromiso».

Previa a la cena se celebraron lass justas medievales y hubo el Rincón del Artesano, acompañado de paseos a caballo con el centro hípico «Equus Bierzo» y la continuación del campeonato de Alquerque, antes de la cena.