En Médulas están tocando las campanas por miedo al fuego que viene del Lago Sumido

La situación se ha tornado de nuevo fea y muy peligrosa en el pueblo de Médulas, localidad del municipio de Carucedo, situada en el centro turístico del paraje arqueológico Patrimonio de la Humanidad. Si por la mañana estaba controlado el incendio que partió de Yeres (Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez, donde los vecinos siguen desalojados), a primera hora de la tarde, sobre las cuatro, con los rigores del calor a 38 grados y el cambio de viento brusco, las llamas aparecieron por encima y ladera oeste del mirador de Predices. Las llamas se ven desde la localidad de Médulas y el fuego bajó hasta el lago Sumido, donde ha ardido toda esta zona de gran valor turístico.

"Está todo negro, el viento viene fogueando el fuego y no podemos ni acercarnos porque es un infierno. Están tocando las campanas del pueblo por el peligro por si hay que marcharse de aquí. está aquí, no lejos de las casas", explica Pedro, un vecino con casa en Médulas y con negocio hostelero también en la zona.

El alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, confirmaba que la situación se ha complicado mucho, al rebrotar las llamas. "Están los helicópteros a todo gas. Cambió el aire y esto se ha puesto muy peligroso otra vez desde la zona del mirador de Predices hacia el pueblo de Médulas. También hay problemas en Orellán, porque las llamas pasaron por detrás del alto de Campo de Braña", dijo el regidor.

Su anuncio también lo confirmaba el alcalde de Puente de Domingo Flórez. Julio Arias subió hasta el alto de Campo de Braña, que está justo por detrás del famoso mirador de Orellán hacia el Sureste. "Está toda la zona de Campo de Braña y Predices quemada. está todo negro. Es una pena. Esto es el infierno. igual que pasó hace tres años en la zona de Puente", también declaraba a este periódico el mandatario. Julio Arias subió hasta la zona alta para llevar agua a las brigadas, teniendo en cuenta las altas temperaturas de vértigo que hay sobre el terreno. "El viento llevó el fuego hacia el alto de Campo de Braña, pasó la ladera y va en dirección a Voces. Esto es una locura por lo feo que se ha tornado todo, después de que por la mañana pareciera que estaba todo controlado", explica Arias, quien salía a las cuatro de la madrugada de este domingo de un Yeres desalojado de vecinos, que volvía a primera hora de la mañana y que, como el de Carucedo, no ha parado en todo el día, tras intensificarse a primera hora de la tarde el problema de las llamas.