Los vecinos abuchean a Olegario Ramón en Carucedo por aparecer ahora por allí

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, fue abucheado la tarde de este domingo en Carucedo, en las inmediaciones de la farmacia, por vecinos que se concentraban en la zona tras ser desalojados del pueblo de Médulas por culpa del pavoroso incendio forestal. Los vecinos, con presencia de la Guardia Civil junto al propio presidente de la administración berciana, no se cortaron nada en sus quejas y le increparon. "Solo venís aquí a la foto, solo a chupar, con las casas que tenemos en peligro", le gritaron algunas personas muy alteradas ante el miedo en el cuerpo por lo que acaban de vivir, tras ser desalojados de Médulas.

Finalmente, tras la trifulca y con las llamas también acercándose al pueblo de Carucedo, las autoridades con el control de la Guadia Civil, procedían a desalojar también Carucedo.

Los vecinos le reprochan que vaya ahora a salir en la foto, que aparezca por la zona cuando están ardiendo las Médulas y peligran las casa.

