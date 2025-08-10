Las imágenes más impactantes de los incendios de Orallo y Las Médulas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con los termómetros nocturnos que no han bajado de los 20 grados y con las llamas de varios focos de incendios forestales cerca, la noche del pasado sábado y madrugada de este domingo 10 de agosto no ha sido nada fácil en los pueblos del entorno de Las Médulas, paraje turístico y natural Patrimonio de la Humanidad amenazado de nuevo. Ha sido una noche de insomnio para muchos, y también de miedo y mucho temor, especialmente para los vecinos desalojados del pueblo de Yeres, en el municipio de Puente de Domingo Flórez, que fueron acogidos en su mayoría en casas de familiares y amigos. De la treintena de personas que pasaban el día en Yeres, tan sólo una pareja fue alojada en el Hotel La Torre de Puente de Domingo Flórez

Por su parte, el incendio que se originó en la localidad lacianiega de Orallo continúa activo, a pesar de todos los esfuerzos por extinguirlo, y es que el servicio de la UME ha estado trabajando toda la noche en la zona, según explicó el alcalde pedáneo, Rafa Riesgo "han hecho un gran trabajo", a la vez que explica que si las temperaturas no son muy elevadas durante la mañana, el fuego podría estar controlado para primera hora de la tarde.