El fuego obliga a desalojar a unas 700 personas de varios pueblos de El Bierzo

El incendio declarado en la localidad leonesa de Yeres se ha complicado esta tarde y ha obligado a desalojar a unos 700 vecinos de varios municipios del entorno del paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad que de momento no se ha visto afectado por las llamas.

En concreto, según ha explicado la Subdelegación del Gobierno en León han sido evacuadas por la Guardia Civil 400 vecinos de Carucedo, otros 165 de Orellán, 100 de Las Médulas y 15 de Voces, mientras que la Policía Nacional ha hecho lo mismo con una veintena de personas de Montes de Valdueza, localidad que pertenece al término municipal de Ponferrada