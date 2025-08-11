"Esto es un campo de batalla arrasado. No queda una esquina verde"
Carlos Gómez es el teniente alcalde del Ayuntamiento de Carucedo y a las 8 de la mañana junto con otro concejal y coche moto bomba de Protección Civil están apagando rescoldos humeantes en el pueblo de Médulas. "Esto es un desastre bestial, tremendo para los vecinos, un desastre natural, ecológico... Yo nunca me pude imaginar ver esto así, y es que es desastroso mires por donde lo mires. No tengo palabras para calificarlo. Esto es como un campo de batalla bestial. Ha arrasado con todo, castaños centenarios, se ha llevado casas, animales, el aula arqueológica. Yo creo que no queda una esquina verde", manifestaba Gómez, muy afectado.