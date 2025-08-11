Diario de León

El icono de Las Médulas se ha salvado: sigue el núcleo central verde

Manuel Félix comprueba desde el Mirador de Orellán que las llamas no han afectado a esta zona única en el mundo. Es la nota positiva dentro de la desgracia

Manuel Félix, en el mirador de Orellán

Manuel Félix, en el mirador de Orellán

Manuel Félix López
Manuel Félix López
Médulas

El periodista de Diario de León ha comprobado que el icono de Las Médulas se ha salvado del devastador incendio que ha reducido a cenizas el pueblo y amenazado un patrimonio único en el mundo. Desde el mirador de Orellán, Manuel Félix, el único testigo que ha podido adentrarse en este entorno, además de los profesionales que trabajan en la zona para luchar contra el fuego, ha comprobado que el núcleo central verde sigue intacto. Es la única nota positiva dentro de la desgracia. 

Se salvó el verde del icono central, pero ardieron las tablas del mirador de Orellán

En el mirador de Orellán ardió la caseta donde vendían las entradas para la cueva de Las Medulas

