Visitas, ciencia y exposiciones centran la programación de Ciuden para esta semana

La Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, continúa esta semana con su campaña de visitas guiadas y actividades culturales en La Térmica Cultural y La Fábrica de Luz - Museo de la Energía. La oferta cultural abarca visitas por el patrimonio industrial, talleres científicos y exposiciones sobre el mundo natural.

Las actividades científicas llegan a Ponferrada esta semana con el taller ‘Chispas de ciencia’ el martes 12 de agosto y el jueves 14 de agosto. La sesión propone experimentos y juegos científicos para aprender en familia. La actividad tiene un precio de 4 euros y requiere inscripción previa en www.lafabricadeluz.org.

El sábado 16 de agosto, en La Térmica Cultural se podrá participar en la visita especial ‘Entre helechos’, centrada en la muestra permanente ‘Fuego Verde’, dedicada a los helechos arborescentes, origen de los yacimientos de carbón en El Bierzo durante el periodo Carbonífero. La actividad, de una hora de duración y para grupos reducidos, tiene un coste de 5 euros por persona y 3 euros en tarifa reducida.

En La Térmica Cultural, las visitas guiadas permiten conocer las antiguas instalaciones de la central térmica de Compostilla I, hoy transformada en un espacio multidisciplinar dedicado a las artes, el conocimiento y la formación. Estas visitas se ofrecen de jueves a domingo a las 12.00 horas, con un pase adicional los viernes y sábados a las 18.00 horas. El precio es de 5 euros por persona y 3 euros en tarifa reducida. Las reservas pueden realizarse a través de la web: www.latermicacultural.es.

En La Fábrica de Luz - Museo de la Energía, las visitas guiadas recorren la antigua central térmica de la Minero Siderúrgica de Ponferrada, mostrando cómo se generaba energía a partir del carbón y su impacto en la comarca del Bierzo y Laciana. Se realizan de martes a domingo a las 11.30, 13.15 y 17.00 horas, sin necesidad de reserva previa. Para grupos, se recomienda concertar la visita con antelación. El precio es de 5 euros por persona y 3 euros en tarifa reducida. Además, se ofrece una visita en familia, pensada para público infantil, los sábados, domingos y festivos a las 12.00 horas, también sin reserva.