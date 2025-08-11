Tres heridos en un accidente entre dos turismos en Berlanga del Bierzo

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Dos mujeres de 50 y 20 años y un varón joven cuya edad se desconoce por el momento resultaron heridos en la mañana de este lunes como consecuencia del accidente entre dos turismos en la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo.

El suceso se produjo a las 12.44 horas en el kilómetro 11 de la carretera LE-715, en sentido Fabero, y la sala de operaciones del Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.