Carucedo pide la declaración de Zona Catastrófica por el incendio de Las Médulas

En una sesión convocada de urgencia a primera hora de la tarde de este lunes, y en la localidad de Lago de Carucedo porque una parte de los concejales de la corporación no podían acceder a la Casa Consistorial debido al bloqueo de la N-536 por la Guardia Civil en previsión de que el viento empeoré el incendio activo en Las Médulas. Así es como ha aprobado el Ayuntamiento de Carucedo una petición para que el Gobierno central declare Zona Catastrófica al municipio después del incendio que según estimaciones municipales puede haber arrasado en torno a las tres mil hectáreas en torno a la zona arqueológica, que se ha salvado. La declaración, explicó el alcalde, Alfonso Fernández, también busca recibir ayudas de la Junta de Castilla y León, no solo del Gobierno central.

A partir de ahora será el momento de inventariar los daños para solicitar los fondos. Habrá, esos, sí, que apagar los últimos brotes del incendio que todavía este lunes por la tarde avivaban el fuerte viento y los remolinos que se forman en el monte. Voluntarios de Protección Civil colaboraban en la extinción de un foco reavivado en Carucedo poco después de que se celebrara la sesión plenaria.

En el entorno del yacimiento arqueológico, sus cuevas y galerías y el circo de picachos y castaños declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, rodeados de ceniza, "está todo ardido", afirma Fernández. "No queda nada por arder".