Elevado a nivel 2 el incendio de Paradiña, en Villafranca del Bierzo

La Junta ha elevado a 2 el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 para el incendio que se registra en la localidad de Paradiña, en el municipio leonés de Villafranca del Bierzo.

El fuego se originó pasadas las siete de la tarde de este domingo y se investiga su origen. El nivel de gravedad decretado se debe a que existen situaciones de grave riesgo para la población, bienes o daño forestal muy importante que exigen medidas para la atención y socorro de la población o la protección de bienes.