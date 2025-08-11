Sancionado por negarse a hacer la prueba de alcoholemia en Ponferrada

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La Policía Municipal de Ponferrada intensificó su labor de control y vigilancia durante el fin de semana con diversas actuaciones en materia de tráfico, seguridad ciudadana y apoyo a emergencias. La Policía ha sancionado este fin de semana a un conductor que se negó a someterse a la prueba de alcoholemia y circulaba sin carnet por haber perdido todos los puntos.

Además, se formularon otras tres denuncias a conductores: dos por conducir bajo los efectos del alcohol y una por hacerlo sin permiso. Asimismo, se formuló una denuncia por conducción temeraria. En lo relativo al tráfico, el fin de semana se saldó con un total de cinco accidentes, ninguno de ellos con personas heridas. La Policía llevó a cabo 17 controles de alcoholemia y drogas, de los cuales seis conductores arrojaron resultados positivos. También se tramitaron 58 denuncias por infracciones de tráfico y se realizaron seis servicios mediante el uso de grúa.

En el sector de la hostelería, se sancionó a un establecimiento por no contar con licencia para la instalación de terraza, a otros dos por incumplir el horario de cierre establecido y a cuatro ciudadanoss por consumir bebidas alcohólicas en la calle. En lo relativo a la asistencia sanitaria, los agentes atendieron tres incidentes de carácter leve. Según informaron fuentes del Ayuntamiento de Ponferrada, en algunos de estos casos fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios, que procedieron al traslado de los afectados al Hospital El Bierzo para recibir atención médica.

Durante estos días, la Policía Municipal también desarrolló diversas actuaciones complementarias. Los agentes colaboraron con servicios de extinción de los incendios de La Tebaida y Las Médulas y en la recepción y acogida de los vecinos evacuados. Igualmente, controlaron el Camino de Santiago y la procesión de las fiestas de San Lorenzo. Finalmente, llevó a cabo vigilancias en viviendas del Plan Verano 2025 y desarrolló la campaña de la Dirección General de Tráfico sobre las condiciones de uso de vehículos de movilidad personal.