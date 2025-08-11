El Oro de Torre del Bierzo celebra su sexta edición

La Fundación Cultura minera de Torre del Bierzo organiza un bateo de oro en el río Tremo en una edición pasadaL. DE LA MATA

El pasado domingo 10 de agosto tuvo lugar en Torre del Bierzo la sexta edición del encuentro “El Oro de Torre del Bierzo”, organizado por la Fundación Cultura Minera. El evento volvió a reunir a vecinos y visitantes para practicar una de las técnicas más ancestrales en la búsqueda de oro: el bateo, consistente en el uso de una batea, especie de plato hondo, para separar los sedimentos y dejar al descubierto el mineral.

La actividad se desarrolló en el paraje urbano junto al río Tremor, y se ha consolidado como una de las citas más singulares del verano berciano. Además del tradicional concurso para expertos, se ofrecieron talleres de iniciación en los que monitores especializados enseñaron el uso correcto de la batea.

En esta edición participaron 70 personas. En el campeonato de bateo, una competición cronometrada para encontrar el mayor número de pepitas en el menor tiempo posible, los ganadores fueron: Bruno Roche (infantil), Gabriel Martínez (juvenil), Ana Durante (senior femenina), David Cañizares (senior masculina) y Miriam de Cabo, que recibió el premio al mejor bateador provincial.

El presidente de la Fundación Cultura Minera valoró positivamente la acogida del evento y del resto de actividades de la entidad, destacando que "sirven para dinamizar el municipio además de ir poco a poco generando nuevos puestos de trabajo".

Asimismo, ratificó el apoyo de la Fundación al proyecto del Museo del Ferrocarril impulsado por el Ayuntamiento de Torre del Bierzo, y mostró su confianza en que el encuentro pueda contar con la categoría provincial en futuras ediciones.