Los diez incendios más graves y el que se llevó una vida

La historia de la última decena de incendios de importancia en la provincia de León copia el mismo guion en la mayoría de los casos. Cuando no está la mano del hombre detrás, está el infortunio de la naturaleza en forma de precipitaciones de aparato eléctrico. Y en todos los casos, por norma común, suele imperar la norma del 30+30+30: temperaturas superiores a los 30 grados, velocidad del viento de más de 30 kilómetros por hora y humedad relativa del ambiente no superior al 30%. Una combinación letal que convierte la vegetación en una yesca y propaga las llamas a velocidad de vértigo. No falla.

La última decena de incendios importantes se cobró por término medio 300 hectáreas en la mayoría de los casos. Y en el más grave de todos, se llevó la vida de un brigadista. Fue en Molinaferrera en 2011. Un giro brusco del viento provocó una encerrona que cercenó la vida de uno de los miembros de las cuadrillas de extinción.

Los incendios de los últimos días también han dejado víctimas, aunque no mortales, entre los servicios de extinción. Hasta ocho miembros de las cuadrillas de servicios forestales han sufrido heridas de consideración, aunque en todo caso no ha habido que lamentar consecuencias de extrema gravedad.

No es la primera vez que Las Médulas sufre un incendio de cierta relevancia, aunque aquella vez la gravedad no fue de semejante calibre. Cinco años atrás, las llamas afectaron a una parte importante del parque, una veintena de años después de haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Fue en agosto de 2020.

Lo peor del caso es que este listado no queda cerrado de forma definitiva. Los veranos amenazan a la naturaleza.

20-09-24

Brañuelas 450 hectáreas

Las llamas llegaron a amenazar a Tremor de Abajo y Almagarinos. Finalmente no hubo que lamentar desgracias humanas aunque los daños ambientales fueron notables. Era el último gran incendio destacado en León hasta el pasado fin de semana.

20-08-24

Castrillo de los Polvazares 800 hectáreas

Un peregrino que posteriormente fue detenido provocó un incendio que quemó 800 hectáreas en Castrillo de los Polvazares. Los vecinos de Piedralba y Oteruelo de la Valduerna tuvieron que ser confinados en sus casas,, aunque no se necesitó llegar a la evacuación.

23-08-23

San Bartolomé de Rueda 300 hectáreas y dos brigadistas heridos

Una tormenta eléctrica de finales de agosto provocó un incendio de dimensiones considerables que se saldó con la quema de 300 hectáreas. Dos brigadistas resultaron heridos en las tareas de extinción de las llamas.

22-07-23

Santa Colomba de Curueño 30 hectáreas de terreno arbolado

La movilización de numerosos medios terrestres y aéreos permitió controlar las llamas en un incendio que evitó de forma milagrosa en las poblaciones de Ambasaguas y Barrio de Nuestra Señora.

08-02-22

Fasgar 300 hectáreas de Zona LIC

La localidad que estos días es escenario de otro incendio de importancia, ya sufrió los efectos de las llamas hace tres años. Se trata de montes declarados Zepa (zona de especial protección para las aves) y LIC (lugar de interés comunitario) ya que en estos terrenos sobreviven los escasos ejemplares de urogallo cantábrico que quedan en Omaña, entre otras especies.

17-08-20

Las Médulas 17 hectáreas

El paraje ya sufrió el efecto de las llamas hace cinco años, con un incendio que calcinó alrededor de 20 hectáreas. Los efectos fueron menores en aquel caso, aunque el suceso desató las alarmas por la condición que ostenta el grupo natural.

30-04-20

Tebaida 1.600 hectáreas

Han sido varios los incendios que ha sufrido este paraje del Bierzo. Al menos en tres casos ha habido magnitudes dignas de tener en cuenta. Nunca ha sido necesario lamentar la pérdida de personas.

22-08-19

Villapadierna 90 hectáreas

Las llamas calcinaron 90 hectáreas de arbolado en un suceso que se generó de forma premeditada aunque no se han practicado detenciones al respecto por falta de pruebas. Como en todos los demás casos, las sospechas son evidentes en la comarca pero falta la certeza.

03-10-18

Fornela 300 hectáreas

Otro pirómano ataca a la zona del Valle de Fornela y arrasa con una zona especialmente rica en vegetación y especies protegidas.

12-05-18

Santa Colomba de Curueño 645 hectáreas

Fue el único gran incendio forestal registrado en Castilla y León ese año, de origen intencionado, y que dejó un balance de 645 hectáreas afectadas, en su mayor parte de matorral y monte bajo,

18-10-11

Molinaferrera Un brigadista muerto y 30 hectáreas

Un brigadista resultó muerto cuando participaba en las tareas de extinción del incendio, en el que ardieron 30 hectáreas.