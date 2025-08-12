Noceda del Bierzo celebra un nuevo encuentro literario

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El próximo sábado 16 de agosto a las 19.30 horas, las antiguas escuelas de Vega acogerán una nueva edición del encuentro literario, un evento con una sólida trayectoria desde su primera edición en 2010. Organizado por Manuel Canya, con el respaldo del Colectivo Cultural La Iguiada y el Ayuntamiento, este encuentro reúne a autoras y autores de diferentes géneros para compartir sus creaciones con el público.

Este año participarán Silvia Aller, María Encina R. de Paz, Raquel Villanueva, Luis Segura, Nicanor G. Ordiz y el propio Manuel Canya, quien también ejercerá de anfitrión.

«Este encuentro no se limita solo a la poesía. Cada autor tiene libertad para exponer los textos que haya elegido. En apenas una hora o algo más, seis voces distintas nos llevarán por sus mundos literarios», explica Manuel Canya.

La cita, que espera reunir entre 40 y 50 asistentes, es de entrada libre y gratuita. Canya anima a todos los amantes de la literatura a acercarse y disfrutar de una tarde de letras compartidas.