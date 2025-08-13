Comienza la nueva ampliación del Bayo con el plan de expropiaciones

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La nueva ampliación, y aún más ambiciosa del macropolígono industrial del Bierzo, el del Bayo en Cubillos del Sil, avanza según los planes previstos y en pleno verano de agosto, se ha publicado el paso administrativo necesario para poder ejecutar finalmente las obras de nuevoso viales, urbanización y depuradora integral de las aguas. Así, lo último es el anuncio hecho por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de la Junta por el que se convoca al levantamiento de las actas previas a la ocupación de fincas y derechos afectados por el procedimiento expropiatorio. Con el suelo ya en manos de la Administración pública se da el paso necesario para la ejecución de lo que se ha dado en llamar «Plan Regional de ámbito territorial para la ampliación del polígono industrial El Bayo en Cubillos del Sil, y de sus infraestructuras previstas y vinculadas al mismo, contempladas tanto en el proyecto de reordenación de accesos al polígono industrial de Cubillos del Sil» como del proyecto de depuradora del polígono industrial de Cabañas Raras y Cubillos del Sil.

El objeto principal regional es disponer en el entorno del municipio de Ponferrada, en el Bierzzo, de una oferta de suelo público para destinarlo a actividades productivas y empresariales, atendiendo además a los particulares requerimientos de algunas empresas de interés prioritario para la comunidad. Para ello, se aborda, por una parte, la reordenación parcial del actual Polígono Industrial de «El Bayo», adecuando la ordenación y configuración parcelaria de la denominada Fase Tercera del área industrial, a las necesidades de implantación de las actividades productivas previstas. Y, por otra parte, se acomete la creación de una nueva oferta de suelo público de la Junta con destino a actividades productivas, colindante y vinculada al polígono existente. En el citado Plan Regional se establecen los mecanismos necesarios para proveer al área industrial de mejoras en las infraestructuras de acceso, lo cual exige un proyecto que reordene los nuevos accesos al polígono industrial, resultando necesario asimismo para la ejecución de este Plan, la construcción de una depuradora, para lo cual se hace imprescindible la adquisición de los terrenos donde se van a ejecutar la totalidad de las obras.

Básicamente es lo que se adelantó por parte del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, en un foro de debate de este periódico con presencia del representante empresarial de una de las iniciativas de ampliación industrialAlberto Sutil, Ceo de la cristalera-vidriera Tvitec.

En marzo de este año, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, sometió a información pública la relación concreta e individualizada de titulares, bienes y derechos afectados por la ejecución del citado Plan Regional en la que se describen, en los aspectos material y jurídico, los bienes o derechos de necesaria expropiación. Dicha relación de titulares, bienes y derechos se publicó en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cubillos del Sil y Cabañas Raras, y en la Junta. Una vez corregida la relación de bienes se aprobó la relación definitiva de los titulares de bienes a expropiar para la ejecución del citado Plan.

Y a partir de ahora, se convoca a los titulares de los bienes para que, sin perjuicio de trasladarse al lugar de la fincas, si se considerase necesario, se lleve a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación en el lugar, fechas y horas que a continuación se indican: Será en el Ayuntamiento de Cubillos del Sil los días 11 y 12 del próximo mes de septiembre en horarios de mañana y tarde. También en el Ayuntamiento de Cabañas Raras el 15 de septiembre de 9.30 a 14.00 y de 12.30 a 13.30 horas. Empresas y autoridades coinciden en avanzar el proyecto.