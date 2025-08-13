Fuego en Las Médulas: "Esperamos que las ayudas nos ayuden a salir de este infierno"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El plan específico para Las Médulas, espacio natural catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como respuesta al incendio forestal se ve con cautela en la zona, desde donde insisten en que se sienten "abandonados" y confían en que las ayudas "les ayuden a salir del infierno"

Así lo ha indicado el alcalde de Carucedo, el municipio más afectado por este fuego declarado de nivel 2 de gravedad potencial, Alfonso Fernández (PSOE), quien ha conocido la propuesta de la Junta, dentro de un plan de medidas que piensan poner en marcha de manera inmediato

"Esperemos que sea así y que nos ayuden a salir de este infierno", ha afirmado, mientras el operativo de extinción continúa trabajando para controlar el fuego declarado en Yeres, y que si bien no ha afectado a las minas de oro romanas sí ha ocasionado una importante pérdida medioambiental para este paraje natural.

Por su parte, el regidor de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias (PP), ha agradecido la implicación de la Junta "ante una catástrofe" que, coincide, testimonia un acto de "terrorismo" por parte de quien ha ejecutado este incendio -que la investigación apunta a intencionado- que lleva seis días poniendo en jaque al Bierzo y a la Cabrera.

Por fortuna, el pueblo de Llamas de Cabrera, donde también quema un incendio de nivel 2, parece que se ha salvado de las llamas, según el alcalde de Benuza, Domingo Cabo, quien ha explicado que "ahora el fuego está caminando hacia el lado contrario, pero lo vieron muy mal", ha recordado.

Mientras, la localidad de Voces es la única de Las Médulas que sigue desalojada, al igual que Peñalba de Santiago, aunque allí los vecinos reprochaban que se les sacara por un criterio técnico que no compartían, en referencia a que el riesgo era el humo y no las llamas: "si es por el humo, hemos tenido más y nadie nos ha atendido", aseguraba Domingo.

Sobre las medidas a adoptar por la Junta para recuperar la zona de inmediato, algunas voces apuntan desde Las Médulas que se sienten "totalmente abandonados", y quedarán muy pendientes del plan especial, que pretende recuperar el Aula Arqueológica y el mirador de Orellán, y reforzar las labores de promoción futura del paraje cultural y natural