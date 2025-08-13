La Mancomunidad de Municipios Fabero - Vega de Espinareda recibe un crédito de más de 16.000 euros

Vistas del pueblo de FaberoL. DE LA MATA

La Mancomunidad de Municipios Fabero-Vega de Espinareda recibirá un crédito extraordinario de 16.032,50 euros, según la aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2025 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León.

La financiación de esta modificación provendrá íntegramente del remanente líquido de Tesorería, destinado a la adquisición de maquinaria, instalaciones y utillaje dentro del apartado de «Otras infraestructuras».

Los interesados disponen de los plazos y vías legales para interponer un recurso contencioso-administrativo.

Con este dinero ambos municipios podrán hacer frente a los gastos en infraestructuras, con el objetivo de mejorar los servicios municipales.