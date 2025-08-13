La Camerata Clásica de Ponferrada ofrece un concierto en el Castillo

La Camerata Clásica en una actuación en el CastilloDL

Este jueves 14 de agosto a las 21.00 horas, la Camerata Clásica de Ponferrada ofrecerá un concierto en el Castillo de los Templarios.

Bajo la dirección de Daniel Bombín Val, la formación contará con la participación como solista de la trompista ponferradina Maria Antonia Riezu, reconocida intérprete de trompa natural a nivel internacional y residente en Ámsterdam.

Riezu ha colaborado con destacadas orquestas de Europa, Rusia y Estados Unidos, como el Apollo Ensemble o el Helsinki Barok Ork.

En esta ocasión, el programa incluirá obras de Georg Philipp Telemann, Edward Elgar y Joseph Haydn. Esta actuación se enmarca dentro del Festival Corteza de Encina, que continúa llenando el verano en el Bierzo de música para todos los gustos.