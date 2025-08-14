Crecen las adopciones en el albergue canino de Ponferrada

Un trabajador con un perro en las instalaciones del albergue municipal en el alto de Montearenas en Ponferrada.DL

Ponferrada

En un rincón discreto y alejado del bullicio del centro de Ponferrada, se encuentra el albergue canino municipal, un espacio modesto donde cada día se libra la batalla de ofrecer una nueva oportunidad a los animales abandonados. A día de hoy, son dieciocho los perros que se encuentran acogidos en estas instalaciones.

Julio y agosto siempre son meses duros. Iván Alonso, concejal de Protección Animal, alerta de la realidad que se repite cada periodo estival: el aumento de abandonos. «En los meses de verano tenemos el albergue con una ocupación alta. La semana pasada llegamos a un pico importante, aunque tuvimos cinco adopciones, algo poco habitual en tan poco tiempo», explica.

Esta circunstancia está asociada a los desplazamientos vacacionales, época crítica en la que muchas mascotas son abandonadas. A pesar de los esfuerzos de concienciación y campañas de adopción, la situación se repite año tras año. Es fundamental recordar que los animales no son responsables de su abandono ni de la imagen que algunos todavía proyectan sobre ellos.

En Ponferrada, la gran mayoría de los dueños actúan con respeto pero sigue siendo necesaria una reflexión profunda: si no queremos o no podemos cuidar de un animal, lo mejor es no tenerlo. Los perros adoptados salen del albergue con las vacunas al día, debidamente identificados y listos para empezar una nueva etapa.

Desde el Ayuntamiento, se seguirá trabajando para mejorar las instalaciones. Iván Alonso asegura que después de la campaña del verano, se incorporarán cinco nuevos cheniles de adaptación, lo que permitirá ampliar la capacidad en momentos de saturación y mejorar la acogida de nuevos animales.

Además, está gestionando un acuerdo con la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas para ampliar el terreno y habilitar una zona para soltar a los caninos dentro del albergue, algo muy necesario para garantizar su bienestar.

Las personas interesadas en adoptar o informar sobre abandonos pueden contactar en el teléfono 987 446 704.