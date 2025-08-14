Comienza en el Hospital la obra del nuevo servicio de Cardiología

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (la Gasbi) ha comenzado con las obras del nuevo Servicio de Cardiología en el Hospital del Bierzo tras una inversión de 246.615 euros con el IVA incluido. Según los datos facilitados por los servicios de la Junta de Castilla y león, en el primer centro asistencial berciano se adecuarán los espacios para las consultas, almacenes y la construcción de nuevas áreas asistenciales con un plazo de ejecución de 90 días. Se trata de las obras para la construcción del nuevo Servicio de Cardiología en la planta baja del Hospital El Bierzo. Para llevar a cabo esta actuación, se desplazará el servicio de Codificación a la zona del antiguo quiosco de prensa, actualmente desocupado, junto a la cafetería del centro. «Una vez se realice esta actuación, se procederá a reestructurar el área de Cardiología con consultas, almacenes y la construcción de un espacio destinado a nuevas áreas asistenciales», destacan desde la Gerencia asistencial que lleva Juan Ortíz de Saracho.

Además se produce otro hecho y es que, como consecuencia de esta reforma en las instalaciones, las consultas de Farmacia también se desplazarán al extremo opuesto del pasillo de la planta baja, más cercano al ascensor de la entrada oeste, para facilitar el acceso y aprovechar las dependencias de ambos servicios. La Plataforma de Contratación ha publicado la resolución de este proyecto a cargo de la empresa «Hijos García Bello SL» con un plazo de ejecución de 90 días. Estas obras se incluyen dentro del proyecto de rehabilitación del antiguo archivo del hospital, contempladas en el Plan de Garantía Asistencial para El Bierzo y que partió con el objetivo de crear la Unidad Satélite de Radioterapia y el nuevo Servicio de Rehabilitación en el ala oeste del edificio.

Desde el Hospital berciano también recuerdan que el presupuesto para la zona de Rehabilitación es de 1.960.000 euros y que ha comenzado con la separación de ambas salas (Radioterapia en la planta baja y Rehabilitación en el primer piso) debido a la necesidad de crear el suelo que divide ambos servicios, finalizado el pasado mes de abril.

«Cuando se finalice con el primer piso, comenzarán los trámites para llevar a cabo la Unidad Satélite de Radioterapia en la planta baja, en la parte anexa al nuevo Servicio de Cardiología, con un presupuesto estimado de 3,5 millones y que contará con un Acelerador Lineal y un TAC Simulador en los que se invertirán otros 3,6 millones de euros», ponen de manifiesto desde la Gerancia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, que valoran la situación como un avance importante en la sanidad.