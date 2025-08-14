Bembibre asfaltará más de una docena de calles por un importe de 471.000 euros

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Bembibre pondrá en marcha la pavimentación de más de una docena de calles del municipio por un importe de 471.000 euros. La obra, adjudicada a la empresa Excarbi, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y está subvencionada por la Diputación de León con cargo al Fondo de Cooperación Municipal 2024-2025.

De esta forma, se reformarán y pavimentarán las calles Cervantes con Queipo de Llano, paseo Profesor Veremundo Núñez y calle Maestro José Alonso del Barrio.

También se adecuarán la avenida Villafranca, la calle Río Boeza, el aparcamiento de la zona de instalaciones Jesús Esteban y la calle Juan XXIII.

Finalmente, los viales que contarán con mejoras serán la calle San Pedro, calle Vía Láctea, calle Los Prados, calle Menéndez Pidal, calle Cristóbal Colón, y las calles La Calzada y Santa Lucía en San Román.

Desde el consistorio que dirige la socialista Silvia Cao se piden “disculpas por adelantado por las molestias que se puedan ocasionar debido a las obras”, ya que conllevarán cortes de tráfico que se irán comunicando puntualmente desde el Ayuntamiento.

Este plan de asfaltado se enmarca dentro de una estrategia municipal de mejora de infraestructuras urbanas, cuyo objetivo es garantizar la seguridad vial, optimizar la movilidad y mejorar la estética del entorno. Las actuaciones previstas beneficiarán tanto a peatones como a conductores, y suponen una inversión significativa para modernizar y adecuar las calles a las necesidades actuales del municipio.