El Bierzo advierte de la presencia de polilla del racimo de la vid en viñedos de toda la comarca

La Estación de Avisos del Bierzo advirtió hoy de la presencia de “un nivel muy alto” de población de la polilla del racimo de la vid en viñedos de toda la comarca, un insecto lepidóptero cuyas larvas se alimenta de las bayas del racimo.

Los daños que producen las larvas en las bayas favorecen la aparición posterior de podredumbres en el racimo y, si son muy cuantiosos, reducen de forma importante la cantidad de uva que se vendimiará.

Por este motivo, se recomendó mantener protegidos los viñedos contra la plaga, salvo en aquellos que se vayan a vendimiar próximamente. Además, ante la proximidad de la vendimia, se recomendó utilizar materias activas que tengan el plazo de seguridad más corto.