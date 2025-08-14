DENUNCIA EN LA FISCALÍA Y VUELTA A CASA

Cinco días ya de un infierno persistente agotador con incendios en varios frentes circulares del Bierzo. Muchos focos, muchas batallas cambiantes que afrontar, mucho trabajo y todo inestable de un momento para otro en función de donde y cómo de fuerte sople el viento, con temperaturas de vértigo veraniego. Eso sí, con un poquito más de esperanza para que esto se acabe de una vez por todas, en lo que respecta a la comarca las novedades más llamativas se pueden resumir en la vuelta a casa de buena parte de los vecinos desalojados del entorno de las Médulas, Orellán, Carucedo, Chana, los de la zona de Ponferrada de Montes de Valdueza, Peñalba, pero con muchos problemas en Páramo del Sil, Anllares, el casi desalojo de Valdeprado por nivel 2 y el alto del Pico Miro arrasado. También con el nivel 2 de Llamas de Cabrera, con el desalojo del pueblo además de Santalavilla y la zona amenazada de Ferradillo y Voces.

Y en el panorama de las consecuencias por la tragedia medioambiental sucedida, la novedad llamativa es que un nativo de Ponferrada, residente en Murcia, ha remitido a este periódico la denuncia que interpuso en la Fiscalía de Medio Ambiente para que se investigue y se depuren responsabilidades por lo sucedido ante los elevados daños económicos y naturales por todos estos fuegos.

José María Illán pide en el escrito firmado ayer día 13 en Madrid la admisión de esta denuncia y la apertura de las correspondientes diligencias penales «para investigar las responsabilidades derivadas de la negligencia que ha facilitado la extensión del incendio y el daño sufrido por Las Médulas». También «la identificación y depuración de responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios o cargos públicos encargados de la protección y gestión del patrimonio natural y cultural en la zona». Insta a que se solicite a la UNESCO el seguimiento de este incidente y el apoyo técnico para la recuperación y protección futura del bien». Y finalmente, «que se adopten medidas urgentes para mejorar la prevención y gestión de riesgos en Las Médulas y evitar daños similares en el futuro».

La denuncia señala graves negligencias por parte de las administraciones autonómicas y estatales, que habrían contribuido a la propagación del fuego y a los daños irreparables en este enclave de valor cultural, histórico y natural. El incendio, originado en Yeres, se extendió rápidamente al entorno de Las Médulas, afectando castaños milenarios y amenazando las estructuras de las antiguas minas de oro romanas.

Según la denuncia, la falta de medidas preventivas, como la acumulación de vegetación inflamable, facilitó la propagación del fuego, mientras que la ausencia de un plan efectivo de protección ha agravado los daños en el paisaje cultural y los canales romanos, según apunta el arqueólogo Javier Sánchez-Palencia, experto en la zona.

La denuncia acusa a las autoridades competentes, incluyendo la Junta de Castilla y León y los Ministerios de Transición Ecológica y de Cultura, de incurrir en posibles delitos contemplados en el Código Penal, como daños al patrimonio (art. 263), incendio por negligencia (art. 351), omisión en la protección del patrimonio (art. 430) y delitos contra el medio ambiente (art. 325). Asimismo, se señala el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España en la Convención de la Unesco de 1972 sobre protección.