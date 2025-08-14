Peligro de perder el historial de los canales romanos

No sólo la naturaleza centenaria, milenaria de las Médulas destrozada. También su patrimonio, su histórica red hidráulica afectada. Lo dicen los expertos, investigadores de la Universidad de León. El geólogo y uno de los que han mateado y cartografiado al milímetro la zona, Javier Fernández Lozano, señala esta mañana de miércoles que el choque térmico y la perdida de vegetación provocados por el incendio «podrían condicionar el futuro y la preservación de numerosos tramos de la red hidráulica, que podrían quedar destruidos o cubiertos».

La Universidad de León pone a disposición la tecnología y los medios personales especializados para llevar a cabo una evaluación de los daños, pero advierte que la falta de un estudio previo de vulnerabilidad impedirá determinar el impacto real de las llamas.

Cuenta desde la ULE que el virulento fuego forestal que en los últimos días ha afectado al paraje natural de Las Médulas podría tener consecuencias “graves” para la conservación de los canales romanos que forman parte del enclave declarado Patrimonio de la Humanidad.

El motivo, según señala este profesor de la Escuela de Minas de la Universidad de León, Javier Fernández, es el choque térmico producido por el fuego que puede generar cambios físico-químicos en las pizarras sobre las que se construyeron los canales, un material muy deleznable y sensible a la alteración. «A estos efectos directos se suma la pérdida de vegetación provocada por el incendio y que durante dos milenios ha cumplido la doble función de preservar la infraestructura y proteger las laderas.

Sin esa cobertura y coincidiendo con las primeras lluvias torrenciales del otoño», remarca Fernández Lozano, «el terreno queda expuesto a procesos de escorrentía superficial y desestabilización de las laderas, especialmente escarpadas en la zona de La Cabrera, condicionando el futuro y la preservación de numerosos tramos de la red hidráulica romana, que podrían quedar cubiertos o destruidos”.

Ante esta delicada situación, la Universidad de León, a través del grupo de investigación GeoInca, pone a disposición la tecnología, medios técnicos y personal especializado para llevar a cabo un análisis detallado de los daños e impactos sobre la red hidráulica tras el incendio y establecer las bases de una gestión eficaz que permitan reducir en la medida de lo posible los daños del fuego y otros factores críticos que inciden de manera directa en la conservación de los canales. Fernández Lozano recuerda que desde la ULE ya planteó a la Junta de Castilla y León la conveniencia de realizar un estudio de vulnerabilidad de toda la red, que habría permitido contar con un diagnóstico previo de su estado. Un estudio que ahora, recuerda Fernández Lozano, hubiera sido clave para determinar el impacto del fuego. Incide el investigador en que «sin esa base sólida no podremos determinar el impacto si es mayor o menor».