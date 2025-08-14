El Museo del Ferrocarril acoge nuevas visitas teatralizadas

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

El Museo del Ferrocarril acoge este fin de semana un nuevo ciclo de visitas teatralizadas que invitan a vecinos y visitantes a realizar un viaje escénico por la historia ferroviaria de la comarca.

Las funciones, a cargo de la Compañía del Canal Teatro, están programadas para el viernes 15 y sábado 16 de agosto a las 22.00 horas.

Durante el recorrido, se rememorarán figuras y elementos clave del pasado industrial de la ciudad, como la Minero Siderúrgica de Ponferrada, el tren minero o Julio Lazúrtegui.

La propuesta ha sido presentada por el área de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Ponferrada, que dirige el teniente de alcalde Iván Alonso.

Además, el próximo 20 de agosto a las 20.00 horas se celebrará el último pase de las visitas teatralizadas al casco antiguo de Ponferrada. Esta actividad ha sido todo un éxito durante el verano, atrayendo a turistas y vecinos.