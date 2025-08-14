Lidia Coca recalca que «mienten y mercantilizan» el mural de Nevenka Fernández

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ha salido al paso de las críticas surgidas después de que la pared que fue cedida por un particular para acoger un mural vinculado al documental sobre el caso de la exedil Nevenka Fernández haya sido repintado.

El equipo de Gobierno señala que el mismo fue realizado como publicidad del audiovisual para Netflix, «no es un homenaje municipal ni el Ayuntamiento ha decidido retirarlo».

En esta línea, la teniente de alcalde, Lidia Coca, responde a las acusaciones lanzadas en redes sociales para afirmar que «siempre hay gente que está más atenta a sus mentiras, bulos y estrategias personales y partidistas que a las desgracias de los demás». «Cuando todos estamos ocupados y preocupados por los incendios que amenazan nuestro municipio, como tantos otros lugares, ellos están a sacar rédito de la mentira. Es una actitud vergonzosa que demuestra que todo les vale, empezando por repetir en redes sociales su propia mentira, con tal de dañar al adversario político», añadió.

La popular Lidia Coca recuerda también que el mural repintado no está en ningún inmueble municipal, ni el Ayuntamiento tiene potestad para decidir cómo se decora. «El mural en cuestión es de propiedad privada y no pública. Bien lo sabe el anterior alcalde, porque la licencia fue otorgada por el entonces concejal socialista de Dinamización Económica, Urbanismo y Sostenibilidad Medioambiental, Pedro Fernández», apuntó.

«Ni era un homenaje, ni era municipal, ni era altruista, ni era una muestra de dignidad y reparación, ni fue por iniciativa de los socialistas. Y por la misma voluntad que se puso, se quita, pero esa voluntad no es municipal», concluyó.