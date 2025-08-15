El ajo se impone en San Miguel de las Dueñas

Publicado por María Martínez Peña León Creado: Actualizado:

Una cita que ya es obligatoria en la localidad de San Miguel de las Dueñas. Esta semana, el pueblo celebra sus grandes Fiestas de San Bernardo, con el día grande este domingo, en el que tendrá lugar la vigésimo segunda edición de la Feria del Ajo.

La jornada, que tendrá su comienzo a las 11.00 horas con el pregón de María De Miguel, presentadora de TV 7 Castilla y León, acogerá a una aproximación de doscientos puestos de agroalimentación. Aunque el protagonista es el ajo, según Ana Beatriz Marcos Delgado, presidenta de la Junta Vecinal y alcaldesa de San Miguel de las Dueñas, «habrá puestos con gran variedad de productos, como aceite de Jaén, cerveza, miel, o croquetas de Salamanca, entre otros».

En cuanto a lo que al ajo se refiere, se esperan entre veinticinco y treinta ajeros que mostrarán sus ristras y cabezas de ajo, además de realizar exhibiciones de su maestría. Todos los puestos estarán abiertos para todo aquel visitante que quiera comprar o simplemente pasear y disfrutar del ambiente.

El evento también incluye espectáculos ecuestres, degustación de bollos preñados, baile con la orquesta Royal Espectáculo y hasta fuegos artificiales.

Además, al finalizar la jornada, se realizará su sorteo a las mejores cabezas y ristras de ajo, con primer, segundo y tercer premio.

Se trata de una Feria que está muy consolidada en la localidad y a la que el año pasado asistieron unas diez mil personas. Este año, y según la alcaldesa, «se prevén las mismas cifras o incluso más, ya que la fecha coincide con el puente del festivo del viernes».

Las fiestas de San Miguel de las Dueñas continuarán hasta el 20 de agosto con una amplia programación de actividades para todas las edades.