LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA

La Guardia Civil sigue varias pistas de la presunta autoría del incendio que asoló Las Médulas, después de la identificación de una persona de la zona, asunto que adelantada el miércoles Diario de León. El jueves 14 de agosto, a las 13.55 horas, agentes de la Judicial y efectivos de investigación de la Guardia Civil se encontraban recabando datos sobre el terreno, tomando muestras en el lugar de donde se cree que pudo partir uno de los incendios que durante estos últimos días han asolado y amenzado a los pueblos de Las Médulas, diseminados por los municipios de Puente, Carucedo, Borrenes y Priaranza.

Precisamente entre la zona limótrofe de los Ayuntamientos de Borrenes y Priaranza, en el cruce que da desde la N-536 hacia el castillo de Cornatel, Villavieja y Paradela de Muces, este periódico fue testigo de cómo los agentes trabajaban con todo el aparataje que sacaban de una mochila y revisaban con prismaticos las zonas más próximas. La operación de toma de muestras fue en una tierra situada al lado de la nave de una conocida pizarrera, a la entrada de la carretera que va hacia Borrenes.

De momento no se puede adelantar nada más sobre la persona identificada y todo lo que rodea el caso para no entorpecer la investigación. Las autoridades y las fuerzas del orden también piden que no se señalice a nadie sin pruebas en las redes sociales, puesto que puede causar un daño humano irreparable. La investigación avanza en diferentes vías.