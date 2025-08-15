El Campamento Aspaym finaliza tras acoger a 130 niños con y sin discapacidad

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La XXVIII edición del Campamento Aspaym concluyó en El Bosque de los Sueños, situado en la localidad leonesa de Cubillos del Sil, tras acoger a 130 niños con y sin discapacidad que durante doce días disfrutaron de actividades y dinámicas plenamente inclusivas.

El Campamento, que está coorganizado por la Federación Nacional Aspaym y el Real Patronato sobre Discapacidad, cuenta con la colaboración de la Fundación ACS, Fundación ONCE, la Fundación ASPAYM Castilla y León, ASPAYM Castilla y León Juventud y el Consejo de la Juventud de Castilla y León.

Este año participaron en el campamento de 60 niños en régimen de pernocta, y 74 menores en modalidad de campamento de día, en una edición en la que la música disco fue la temática común de los juegos. Así, durante el día, los participantes pudieron visitar el circuito de karts y hacer rutas por el pueblo y la naturaleza, participar en yincanas acuáticas o de mancharse y jugar a Aspaym Pool o a Aspaym Adverture, a Misiles y a Atrapa la Bandera, entre muchas otras actividades. Las noches también estuvieron llenas de dinámicas y aventuras, como El Mamut y la Luna, el Cluedo de personas reales, la Noche del Terror y el Pabellón Psiquiátrico.

Uno de cada seis niños inscritos en esta nueva edición del campamento Aspaym procedieron de medios rurales, concretamente de pueblos ubicados en las provincias de A Coruña (Brión), Ávila (Las Navas del Marqués), León (Santa María del Páramo, Villaturiel), Madrid (Sevilla la Nueva), Valladolid (Matapozuelos) o Zamora (Monfarracinos), lo que potencia la dimensión rural del encuentro. Además, los niños participantes provenían de otras localidades como Albacete, Barcelona, Burgos, Gijón o Pamplona, así como de núcleos urbanos integrados en municipios como Ávila, León, Madrid y Valladolid.

El Bosque de los Sueños es un complejo turístico ubicado en Cubillos del Sil. Dispone de 15 bungalows de madera con capacidad para ocho personascada uno, todos ellos completamente accesibles para personas con movilidad reducida. Busca dar respuesta al artículo 30 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.