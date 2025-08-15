El Valle de Fornela vive su día con la romería y las danzas ancestrales

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Al son del repique de las campanas del santuario de Trascastro se anunció la llegada del día grande en el Valle de Fornela, con la participación de cientos de personas en la Romería de Trascastro del 15 de agosto. Y es que se trata de la celebración más importante que tiene lugar en el Valle de Fornela, puesto que se rinde culto a la Virgen de Trascastro, patrona de los fornelos.

Las Danzas de Fornela, que aglutinan siglos de tradición, «danzan» al ritmo de su recién estrenado reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional por la Junta de Castilla y León, tras la tradicional misa, procesión y las loas, a cargo de Roberto Blanco, la última persona que nació en Faro. El año que viene será el turno de Fresnedelo.

«Significa todo, porque no se puede haber una fiesta del 15 de agosto sin las danzas», puntualizó la alcaldesa de Peranzanes, Henar García. El reconocimiento es «importante tanto para nosotros como para ellos -en referencia a los danzantes-, porque han sabido guardar la herencia que han recibido».

El Valle de Fornela «tiene origen», y por eso «la gente regresa». «Hemos sido vendedores ambulantes y hemos vuelto durante tres meses; también hemos sido mineros, y volver a dormir aquí durante años muy duros es más importante que quedarse donde no puedas escuchar esto», añadió la alcaldesa. Henar García aprovechó la ocasión para pedir a las administraciones «más apoyo a la gente que se instale en los pueblos» y pueda desarrollar un proyecto de vida en contacto con el medio rural.

También tuvo palabras de apoyo por la situación de los incendios que vive en estos momentos la provincia en general y, en particular, la comarca del Bierzo y mandó un mensaje en nombre del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, quien no asistió por el operativo de incendios.

Para finalizar, la alcaldesa de Peranzanes lanzó un mensaje de agradecimiento por reconocer la singularidad de las danzas ancestrales del Valle de Fornela. «Gracias por haber sabido transmitirlas y por haber estado al lado de los danzantes», precisó. Así quiso, además, hacer un guiño a esas mujeres «que se sintieron tan orgullosas de poder seguir conservándolas y por haber llegado hasta aquí».«Fornela unida es más grande», terminó.