«Corteza de encina» se cierra el jueves 21 con un quinteto de cuerda

El quinteto de cuerda y clarinete Quintetogán cerrará el jueves 21 de agosto el festival «Corteza de Encina» de Ponferrada, con un repertorio de piezas de Alexandre Krein y Johannes Brahms. El concierto tendrá lugar en la Bodega del Castillo de los Templarios a partir de las 21:00 horas, con entradas al precio de cinco euros, disponibles en taquilla y a través de la página web del Teatro Bergidum.

Este quinteto surge de la confluencia de trayectorias y territorios de Galicia y El Bierzo. Sus integrantes, vinculados a la Sinfónica de Galicia y a la Real Filharmonía de Galicia, han unido fuerzas para explorar el repertorio para cuarteto de cuerda y clarinete con una visión fresca y vibrante.

Está formado por los bercianos Pablo Falagán (violín) y Mateo Balboa (clarinete), la valenciana Marta Burriel (violín), el cubano Josep Ruiz (viola) y el valenciano Jordi Villanueva (violonchelo).

El festival «Corteza de Encina», que este año celebra su décimo octava edición, se ha consolidado como escaparate para los jóvenes valores de la música de cámara en El Bierzo. La programación se inauguró con el dúo Lindelor Maenor, integrado por el guitarrista Alejandro Díaz y la violinista Lucía Iglesias. También participó el Quinteto Ramé, de reciente formación, compuesto por Lucía Iglesias y Alba Álvarez Pastor (violines), Javier Castro García (viola), Enma González Blanco (violonchelo) y Samuel González Pérez (contrabajo). Prácticamente todos iniciaron sus estudios en el Conservatorio Cristóbal Halffter de Ponferrada. Salvo la violinista Lucía Iglesias, que ha finalizado sus estudios superiores en Sevilla, el resto continúa su formación en distintos conservatorios superiores del país.

Bajo la denominación «Son de Verano», Ponferrada agrupa la programación del festival «Corteza de Encina» y otros ciclos, sumando un total de más de 60 actividades en los museos y en el Castillo, con el objetivo de promover la música, el patrimonio y la cultura local durante la temporada estival.

El ciclo pone de relieve la importancia de acercar la música de cámara y el jazz a nuevos públicos.