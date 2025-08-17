Los bibliobuses prestan más de 42.000 publicaciones en el Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Hacer accesible la cultura es una premisa con la que trabajan desde las instituciones, y un buen ejemplo de ello en la comarca berciana son los bibliobuses de la Diputación de León.

Este servicio, que diariamente recorre entre cinco y siete localidades, está disponible en la comarca con el objetivo de hacer llegar a la ciudadanía no solo libros, sino también DVDs e incluso revistas. En total, a lo largo de 2024 se prestaron más de 42.511 publicaciones, según precisó Roberto Soto, jefe de la Sección de Coordinación de Bibliotecas. Cualquier persona particular puede utilizar este servicio, que también está disponible para colectivos como colegios, residencias de ancianos, asociaciones y clubes de lectura, estos últimos «en crecimiento exponencial».

Según explica el jefe de sección, con el mismo carné de la Red de Bibliotecas de la Junta se puede hacer uso de los servicios de los dos bibliobuses que recorren la comarca berciana. Normalmente, este servicio opera en pequeñas localidades que no cuentan con una biblioteca establecida, para dar cobertura a los habitantes de estas zonas.

Para facilitar el acceso, se informa con 15 días de antelación del día en que el bibliobús estará disponible en cada localidad. Además, hay una programación anual tanto en la web como en la aplicación de los bibliobuses. En cuanto a los perfiles de usuarios, la población mayor de 60 años suele ser la principal usuaria. Entre sus gustos destacan la narrativa literaria de ficción, las novedades editoriales de autores superventas, así como libros divulgativos sobre historia, religión, salud o autoayuda. También hay una amplia variedad temática en las revistas, siendo las más demandadas las de viajes, caza, cocina, costura y salud.

En lo que respecta a la población escolar, se dejan en depósito álbumes ilustrados y literatura infantil y juvenil. Si el catálogo no incluye algún título, al estar en red, se puede solicitar el préstamo interbibliotecario, del mismo modo que se haría en una biblioteca habitual. Y es que se trata de garantizar los mismos recursos independientemente del lugar donde se viva.

Por su parte, el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, destacó que gracias a este servicio se lleva «la lectura, la cultura y la información» a puntos donde es la «única opción». En esta línea, el responsable del área cultural de la institución provincial resaltó el gran equipo de profesionales que se encuentra en el servicio y que «garantizan la calidad de las prestaciones». Para el diputado, esta oferta gratuita es fundamental para el medio rural. «Igual que no se entiende el medio rural sin carteros, sin panaderos, tampoco se entiende sin bibliobús», subrayó en declaraciones a este periódico.

En definitiva, esta iniciativa que recorre la comarca berciana, además del resto de la provincia leonesa, se ha convertido en una «seña de identidad».