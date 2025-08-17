Ponferrada limita la actividad

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada recomienda a los vecinos mantener ventanas y puertas cerradas, usar mascarilla, evitar prácticas deportivas en exteriores y limitar al máximo las actividades al aire libre como medidas de seguridad ante el humo y la contaminación que se derivan de los incendios forestales activos en la comarca. A través de un bando municipal, el alcalde Marco Morala aconseja limitar al máximo las actividades al aire libre, especialmente para personas con problemas respiratorios, así como el uso de mascarillas, mantener puertas y ventanas cerradas y evitar prácticas deportivas en exteriores. También utilizar el transporte colectivo en lugar del vehículo privado, compartir coche en caso necesario y reducir la velocidad de circulación dentro de la zona de bajas emisiones de la ciudad, que pasará de 50 a 30 km/h o de 30 a 20 km/h según la vía, a fin de evitar una elevación de los niveles de contaminación por ozono. Ante esta situación el Ayuntamiento ha anunciado que cierra temporalmente las piscinas municipales hasta que las condiciones mejoren y se pueda garantizar su uso con total seguridad.

A última hora de esta tarde, una manifestación convocada por redes sociales en Ponferrada reclamó la declaración del nivel 3 de emergencia por los incendios que sufre la comarca. Los promotores desplegaron pancartas con su reclamación frente a la sede consistorial. «Los pueblos están en llamas. Pagamos impuestos para algo, para que nos protejan y ayuden. Necesitamos visibilidad», remarcaron.

El nivel 3 de emergencia es el grado máximo dentro del sistema español. Se trata de un grado que debe ser decretado directamente por el Gobierno central, por decisión propia o a petición de las comunidades autónomas.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Molina suspende la Fiesta del Agua y el resto de actividades por los incendios.