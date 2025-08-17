Mañueco se reúne en Ponferrada para coordinar y reforzar los medios contra los incendios

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado esta mañana en la reunión del operativo del Ayuntamiento de Ponferrada para conocer la situación de los incendios en el día de hoy

Marco Morala, alcalde de Ponferrada ha encabezado este encuentro que tiene objetivo como coordinar y reforzar los medios contra los incendios que afectan al municipio, según publicó el consistorio ponferradino en X.

El presidente de la Junta junto el alcalde de Ponferrada y los concejalesDL

La reunión, que se celebró en el Parque de Bomberos, ha contado con la presencia también de los ediles Luis Antonio Moreno, Carlos Cortina y la concejala Lidia Coca así como el intendente jefe de la Policía Municipal, Arturo Pereira, además de Protección Civil, Guardia Civil y Bomberos de Ponferrada.

Ponferrada está afectada por el incendio de Yeres/Llamas de Cabrera con nueve localidades desalojadas y un millar de afectados.