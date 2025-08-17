Ponferrada se viste de jazz del 27 al 29 de agosto

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada se prepara para convertirse en el epicentro del jazz durante tres días con la celebración de «KM 251. Ponferrada es Jazz» que tendrá lugar del 27 al 29 de agosto de 2025 en distintos espacios emblemáticos de la ciudad. El festival combina conciertos en calles y espacios históricos con actividades paralelas, ofreciendo una propuesta cultural variada para todos los públicos.

La apertura tendrá lugar el miércoles 27 de agosto, a las 19.30 horas en calle Gil y Carrasco, con la Barba Dixie Band, que transportará al público a las calles de la Nueva Orleans de los años 20 con un espectáculo equilibrado entre elegancia y diversión. Por la noche, a las 21.00 horas en el Castillo Viejo, el David Duffy Quartet ofrecerá un viaje sonoro que fusiona jazz electrónico, música clásica contemporánea y post-rock. El precio de los conciertos en sala será de 10 euros, con un abono para los tres conciertos de 28 euros.

El jueves 28 de agosto, Eme Eme Projet, liderado por la flautista y compositora Marta Mansilla, presentará a las 19.30 horas en Calle Gil y Carrasco una fusión de jazz con influencias urbanas como el soul y el hip hop. A las 21.00 horas en el Castillo Viejo, el Mario Morla Quintet explorará los matices más profundos del universo musical del pianista Mario Morla, acompañado de un quinteto de músicos destacados.

El festival concluirá el viernes 29 de agosto con la Tropical Moon Jazz Band, que a las 19.30 horas en calle Gil y Carrasco rendirá homenaje al sonido de Sidney Bechet, ícono del jazz clásico. Para cerrar, el Teatro Bergidum acogerá a las 21.00 horas a Chicuelo & Marco Mezquida con su espectáculo Del alma, un diálogo entre jazz, flamenco, música clásica y pop. El precio de esta función será de 15 euros. Además de los conciertos, el festival ofrece actividades complementarias como jam sessions, Jazz Vermú y conciertos al aire libre en el Parque del Temple y otros puntos de la ciudad, garantizando una experiencia musical completa para locales y visitantes.

Bajo la denominación «Son de Verano», Ponferrada agrupa la programación cultural, sumando un total de más de 60 actividades con el objetivo de promover la música, el patrimonio y la cultura local durante la temporada estival en la ciudad.